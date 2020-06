Hacen un 'simpa' en un restaurante de Barcelona y un día después un anónimo deja un sobre con el dinero

Un restaurante de Barcelona ha denunciado a través de las redes sociales que le hicieron un 'sinpa' y que horas después una pareja que cenaba en el lugar dejó la cuantía de las personas que no habían pagado dejando como mensaje "esto los remontaremos entre todos. Os merecéis lo mejor. Muchos ánimos".

Hace semana el restaurante Capicua subió a las redes un ticket de una comida que no habían pagado con el texto "primera noche de terraza, primera noche de emociones, nervios y preocupaciones por unas tablas que antes no estaban. Y primer 'sinpa'. En 10 años de historia alguien ha decidido que no valemos ni un euro, que no somos dignos de pagar el precio acordado a la hora de hacer el pedido. Ya no es el dinero, ni la falta de respeto hacia nuestro trabajo, ni siquiera el hecho de que no se te valore un ápice. Es la impotencia por lo que no puedes controlar y que alguien ha decidido hacer prescindiendo de los demás". La comanda había sido un bistec, un entrecot y cuatro refrescos por un valor de 45,20 euros.

Ante dicho acto y compartirlo en redes sociales alguien que fue a cenar la noche después a dicho acto pagó su cuenta y también dejó un sobre con 45,20 euros y con un mensaje que decía "esto lo remontaremos entre todos. Os merecéis lo mejor. ¡Muchos ánimos!".