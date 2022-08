El dueño del Asador Guadalmina sigue buscando camareros: "La gente no quiere trabajar"

El dueño del Asador Guadalmina, José Eugenio, sigue buscando camareros un año después y dice que no encuentra profesionales. En la oferta de trabajo publicada para encontrar camareros, ayudantes de cocina y parrilleros, asegura que el sueldo que reciben los trabajadores está por encima del convenio, pero "nadie aparece".

Según este hostelero, la explicación de no encontrar trabajadores se debe a que en el paro se cobra el subsidio: "Tenemos a más de tres millones de parados cobrando el subsidio", dice el cartel con la oferta de trabajo. "203.000 personas cobrando el ingreso mínimo vital. Y un número indeterminado de inmigrantes cobrando una pensión y teniendo asistencia sanitaria", finaliza el comunicado.

José Eugenio, el propietario, asegura que nunca ha sido multado por una inspección de trabajo o por la seguridad social por las condiciones. "La única denuncia que he tenido ha sido por Sanidad y encima gané el pleito a la Junta de Andalucía. Yo pago por encima del convenio, el problema es que la gente no quiere trabajar".

El dueño de este asador de Marbella explica que el sueldo para un camarero que entra a trabajar a su negocio es de 1.500 euros y que este verano los trabajadores están ganando 1.800 euros "propinas aparte".

Él cree que el problema "de no encontrar gente" para trabajar en su local como camarero es que la gente "no quiere trabajar" y ya lleva más de un año buscando. "Tengo un comedor entero cerrado y media terraza cerrada porque no encuentro gente. Esto es una realidad".

El dueño, en contra del plan de ahorro energético

José Eugenio, el propietario del Asador Guadalmina también ha mostrado su rechazo al plan de ahorro energético que limita la temperatura del aire acondicionado a 27ºC y la calefacción a 19ºC y asegura que en su local no se va a "respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor Gobierno". "Estas medidas no van a arreglar nada", expresaba en una entrevista anterior en Espejo Público.