Los drones avistados en EEUU podrían convertirse en un problema de seguridad

Desde hace semanas, EEUU tiene nuevos habitantes: unos drones no identificados que sobrevuelan algunas zonas del país. Debido a la preocupación y al peligro que podrían suponer, se ha cerrado temporalmente una importante base militar en Ohio.

¿Qué estamos viendo en el cielo de EEUU?

Para resolver la incógnita de qué hay detrás de estos drones, en Espejo Público hemos hablado con el teniente general retirado del ejército del aire, Juan Antonio del Castillo, quien también es el expresidente del Consejo de Administración de ISDESAT, una empresa experta en satélites.

Desde su punto de vista, "es indudable que detrás puede haber una operación híbrida por parte de los países que están en el punto de mira". Se refiere a Rusia, China, Corea del Norte e Irán. De hecho, "hace bien poco ha habido un buque iraní cerca de la costa de Estados Unidos", por lo que "se sospecha que podría ser origen de alguna de estas operaciones". Por todo ello, del Castillo piensa que "esto tiene una gran relevancia en la gran niebla de drones que hay en Estados Unidos", pues hay unos tres millones sin registrar.

¿Suponen estos drones un riesgo para la seguridad ciudadana?

El experto opina que "es difícil que haya riesgo. En cualquier caso es un problema incómodo por ahora, pero que se puede convertir muy fácilmente en un problema de seguridad". Además, pronostica que se podrían suspender las operaciones aéreas, como ya ha sucedido en otras ocasiones. "Nos ha pasado aquí a nosotros en Europa, y en España en particular, que se han interrumpido en aeropuertos por avistamientos de drones", sentencia del Castillo.

Los líderes estadounidenses se han pronunciado acerca de los avistamientos". El pasado 16 de diciembre, Donald Trump aseguraba que "el gobierno sabe lo que está pasando. Algo extraño está sucediendo. Por alguna razón, no quieren decírselo a la gente".

Por su parte, Joe Biden aseveró un día después que Trump que los aparatos no suponían una amenaza y que no eran, al parecer, nada malicioso. "Hay muchos drones autorizados para estar allí. Hasta ahora no hay sensación de peligro". ¿Seguirán los drones mucho más tiempo en Estados Unidos? ¿Qué hay realmente detrás de estos dispositivos?

