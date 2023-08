El drama de Carolina, entra en quirófano para operarse el pecho y sufre daños cerebrales: "Pido respuestas"

El 12 de septiembre de 2022 comienza el drama para Carolina, esta fecha marca un antes y un después en su vida. Tiene 35 años y siempre fue una mujer trabajadora y luchadora. Tuvo hasta tres trabajos simultáneos para poder sacarse su carrera. Ese día marcado en rojo ya para siempre entró en un quirófano para hacerse una mastopexia para reemplazar sus prótesis mamarias. Algo salió mal y después de esa intervención Carolina sufrió daños cerebrales que la han dejado ensilla de ruedas, sin hablar, sin poder comer y casi sin dormir.

Richard, su pareja, explica en Espejo Público la pesadilla a la que están teniendo que enfrentarse. " Después de tener a nuestro hijo, quiso operarse del pecho", para ello buscó profesionales que le dieran confianza eligiendo una clínica de Gran Canaria.

¿Qué pasó durante y después de la cirugía?

Hay muchas preguntas sobre este caso y ninguna respuesta. Todo ocurre en un quirófano alquilado y rodeado de anestesiólogos que pertenecían a otra clínica. Tras la intervención, la cirujana indica a Richard que todo ha salido bien, pero que Carolina todavía no se había despertado de la anestesia. Pasadas 14 horas tuvieron que trasladarla al hospital público. "Allí le realizaron un TAC y me dijeron que "sufrió daños cerebrales" y añade: "le dieron dos infartos cerebrales por falta de oxígeno en el cerebro".

Richard ha demandado a todas las partes que intervinieron en la operación de su mujer por una presunta negligencia médica llena, por el momento, de lagunas. Según determinan los informes de la clínica, la operación se desarrolló sin complicaciones, sin embargo después de la cirugía fue cuando la paciente mostró reacciones adversas. Él lamenta que "se tomaron muchas malas decisiones" y subraya que hay 4 horas en las que su hoja clínica está en blanco.

Además de "justicia" Richard reclama urgencia porque esta batalla se libra contra reloj. En los últimos 4 meses, Richard se ha convertido en su logopeda, en su rehabilitador, "el todo" de ella. "Tres cuartas partes de su cerebro están muy dañadas. A parte de pedir respuestas, de exigir justicia y de la situación que estamos viviendo es una carrera contra reloj porque la plasticidad del cerebro actúa durante un tiempo y luego deja de reconstruir o adaptarse a esa nueva normalidad".

¿Qué dice la cirujana?

El programa Espejo Público ha tenido una conversación con la abogada de la cirujana para conocer su versión, pero ha preferido no dar declaraciones por ahora. "Por el momento no vamos a intervenir porque es muy precipitado, no tenemos en informe forense, en unas semanas lo tendremos y podremos valorar este caso".