El drama de una camarera ante la precariedad laboral: "Tengo miedo a perder mi trabajo"

María es camarera con unas condiciones de trabajo lamentables. La despidieron por coger una baja pero estaba cobrando menos de 1.000 euros al mes por 13 horas de trabajo diarias. Ha cambiado de trabajo pero en el nuevo no le han dado de alta en la seguridad social. "Me tenían en todos sitios como en la cocina limpiando baños en fin" ha asegurado María en el programa Espejo Público.

No quiere dar la cara ni su nombre real por miedo a perder su trabajo que aunque sea precario, lo necesita. En su anterior trabajo trabajaba 13 horas al día. "Me pagaban 260 euros semanales, sin extras y sin días libres". No le dejaban hacer ni una pausa para comer en esas 13 horas. "Me lastime apilando mesas y encima me hicieron ir mala al trabajo" ha contado la camarera.

"Me dieron de baja por médico porque ya mi cuerpo no me daba y fui despedida. Ahora, en el nuevo trabajo, no estoy dada de alta" ha explicado María en el programa Espejo Público. Para la inspectora de trabajo y seguridad social, Ana Ercoreca, "hay casos como el de María que les contratan por 4 horas y en realidad hacen 8 horas. Estas ofertas de empleo se pueden remitir a la seguridad social y nosotros sancionamos porque no se puede evadir la ley.

"Hay que cumplir la ley. Para esto es muy importante el registro de jornada que señala la hora de inicio y la hora de fin" ha explicado la inspectora de trabajo y seguridad social, Ana Ercoreca.

