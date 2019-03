Dos vidas diferentes. Dos historias paralelas

Verónica es operaria y ama de casa. Isabel bioquímica con 3 masters en gestion sanitaria. A Verónica la vida le cambio cuando falleció su pareja, a Isabel se la cambio una restructuración en su empresa. Tan distinas pero tan parecidas. Son madres coraje luchando por sacar adelante a sus familias. "Tengo la suerte de que no he tenido que renunciar todavía a lo imprescindible", dice Isabel.



Sus hijos son el motor de sus vidas y causa de sus desvelos. "Me dejo la piel por ellos. Si yo tengo que tener carencias para que ellos tengan lo necesario, no me importa", confiesa Verónica. La vida de Verónica se apila en una montaña de cajas. Está a punto de empezar una etapa en Badajoz, donde vive su madre. "me ha costado tomar la decisión y es un cambio de vida, pero se que allí nadie me va a echar de la casa". Mientras, Isabel no descarta tener que hacer las maletas y buscar trabajo fuera de España. "He mandado currículums a todos los hospitales de Abu Dhabi, por ejemplo".