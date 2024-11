Dos hermanos de Catarroja lo han perdido todo tras salvar la vida por poco: "La corriente me arrastró y mi hermano me agarró"

Los hermanos Ramos, Diego y Susana, son dos vecinos de Catarroja, en la provincia de Valencia. Su vivienda está situada en el bajo de un edificio residencial y se encontraban en el interior cuando llegó lo peor de la crecida.

Reconocía ella que actualmente se está quedando en la casa de una vecina, situada en el cuarto piso del mismo inmueble. Resulta curioso que él ahora haya recibido cobijo en la vivienda de de su expareja. Y es que esta tremenda tragedia ha hecho posible que parejas separadas, ante la necesidad de alguno de ellos, dejen sus diferencias a un lado y se presten la ayuda necesaria.

Ninguna alternativa

La hermana explica que nadie, por parte de ningún organismo público, les ha ofrecido un lugar donde poder vivir mientras recuperan su vivienda. Cuenta Susana que un seguro sí le ha ofrecido a ella alojarse en un hotel en Valencia, pero ha tenido que rechazar la oferta por no poder desplazarse a diario desde la capital hasta Catarroja, al no estar recuperada la conexión entre ambas localidades.

La tarde de la DANA: "Fue increíble"

El pasado martes 29 de octubre el agua comenzó a entrar por debajo de la puerta principal. La fuerza que el mayor nivel del agua del exterior hacía en la misma, impedía que los hermanos pudieran abrirla para salir, por mucho que lo intentaron.

Esperábamos que no llegase a más"

En un momento dado, cuando el agua del interior ya les llegaba por la cintura, la presión hizo que la puerta no aguantara y reventó. La riada invadía la casa y ambos luchaban por que no les arrastrar la corriente: "Nos fuimos agarrando donde pudimos. Poco a poco subimos al piso de arriba".

"Me agarré a este marco de la puerta, pero entonces la corriente me arrastró", explicaba Susana. Para su suerte Diego pudo arrastrarla para refugiarse ambos detrás de una columna.

En el interior de lo que ahora no parece que fuera una casa, no hay nada. Han tenido que deshacerse de los muebles y electrodomésticos que no se llevó el agua, que ha dejado una marca por encima de los 3 metros: "Encima del falso techo había un centímetro de barro".

La humedad se come las paredes

Ahora los hermanos trabajan en recuperar su casa. Lo hacen con prisa ya que deben quitar la humedad que estaba calando en las paredes antes de que el moho, que ya ha aparecido se extienda y suponga un riesgo para su salud. Los hongos han surgido en aquellas zonas donde no han 'rascado' el yeso de la pared.

"El moho ha salido donde no hemos llegado. Esto es peligrosísimo. Esto para la salud es lo peor que hay", sentenciaba la mujer.

