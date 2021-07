Rocío, dueña de la tienda donde tienen que dejar el robot aspirador: "Estamos deseando conocerle"

El mensaje que se ha hecho viral en redes sociales es este: "Ayer se salió de mi casa el robot aspirador, y no lo encontramos. Por favor lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es el bueno, es el de la marca Lidl. Por favor si alguien lo encuentra, que lo deje en la tienda de la Milagros, es 'Mariquita Trasquilá', (que yo no tengo teléfono) o más arriba en la casa del Antonio el pato. Le haré un regalito. Gracias".

El programa Espejo Público se ha puesto en contacto con Rocío, dueña de la tienda en Trebujena, Sevilla. "Así es. Nos lo tiene que traer aquí el robot. Nosotras estamos deseando que aparezca la persona que se ha encontrado el robot."

Según ha explicado Rocío, en Trebujena se conoce todo el mundo y saben dónde esta su tienda. "Es un pueblo donde nos conocemos más o menos todos, entonces, cualquiera que lo haya perdido estamos en un centro donde saben que está la 'Mariquita Trasquila', En Trebujena.

Los colaboradores de Espejo Publico se han preguntado qué razones tendría el robot aspirador para irse de casa. Rocío ha respondido que "lo tendrían trabajando todo el día. Un trabajo muy mecánico".

En el mensaje que se ha hecho viral en la redes sociales no se adjunta foto del robot aspirador. "Los vecinos de Trebujena se preguntan dónde está el robot. Los vecinos están como nosotras, como todos en toda España, buscando el robot de la señora. Para nosotras lo que deseamos es que vengan aquí y poder ver al robot. Lleva perdido desde el viernes. Pobrecito, pasando frío porque hace poniente por las noches" ha explicado Rocío.

Puedes ver la entrevista completa a Rocío dueña de la tienda donde tiene que llevar al robot aspirador perdido en Atresplayer