Auge de las muñecas sintéticas y de los robots sexuales por la pandemia

El miedo al covid ha provocado el aumento de la clientela de los 'prostíbulos' de robots sexuales y de la venta de muñecas sintéticas. "El cliente tiene la posibilidad de acudir fisicamente a comprobar texturas, altura, el color de piel y si incluye algunos extras que pueden llegar a ser elevados. La capacidad de mantenerse de pie y la calefacción corporal interna que calienta a 37 grados la muñeca" explica Sergio Aparicio, gerente y responsable de este establecimiento, Luxury Agency Dolls.

"No se si los clientes tienen un lorito en el hombro, los clientes vienen aquí a comprarlas. No alquilamos las muñecas porque lo descartamos al principio del negocio porque no era rentable. Los clientes vienen a la habitación y tienen sexo solos o en pareja" asegura Sergio Aparicio, gerente del establecimiento.

Sergio afirma que han aumentado los clientes por precauciones por la pandemia del coronavirus y, sobre todo, que la venta de muñecas ha subido mucho.

En este negocio se alquilan muñecas que se pueden "disfrutar" en las habitaciones del local (precios, una hora 40E, hora y media 50E, dos horas 60 euros), y también se venden. Una muñeca de tamaño "convencional, de unos 1,70 de altura, puede costar entre 1500 y 3000 euros, según el fabricante.

Ubicado en la zona de Cuatro Caminos, el hotel ofrece a los clientes la posibilidad de alquilar una habitación. Los hay que acuden solos y los hay que van en pareja y como extra solicitan los servicios de la muñeca.