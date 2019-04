Diana López: "Mis hipótesis siempre apuntan a que Diana va a aparecer"

Diana López tenía dos maneras de afrontar la desaparición de su hija: "O caer en un sinvivir y entrar en depresión o levantarte y seguir luchando". "Ahora mismo soy la voz, los ojos y los oídos de mi hija", asegura.

Intenta proyectarse en positivo y junto a su hija Valería imagina el momento en el que Diana vuelva a entrar por la puerta. "Esto es una cuestión de supervivencia, es complicado sobrevivir", mantiene. Diana López compara el sufrimiento por la ausencia de su hija con lo mal que lo pasó cuando nació Diana y estuvo ingresada en la UCI o cuando le diagnosticaron anorexia. "Diana es luchadora, le ha tocado vivir una vida complicada pero se ha rehecho", destaca.

"Me consuela ver que el caso de mi hija sale todos los días en televisión"

Cada día que pasa sin Diana la echa más de menos. "La ausencia es tremenda, en cada cosa que hago falta ella, ahora estoy más ocupada con Valeria y me siento mucho más tranquila de poder compartir el día a día con ella. Valeria tampoco lo está pasando bien".

Espera que lo que está pasando con Diana sirva para que todos los casos de desaparecidos salgan en la prensa. "Me consuela ver que todos los días sale el caso de Diana por la televisión pero pienso en toda esta gente que no tiene esa misma cobertura a nivel prensa. Que se aproveche la desgracia que nos ha pasado para poder mantener vivo el recuerdo de las personas desaparecidas".

Sus hipótesis apuntan a que su hija va a aparecer con vida y que está bien. El pilar fundamental de Diana López para seguir luchando es la fe en Dios." Sin la fe estaría hundida", reconoce.

Pide que no se hagan conjeturas sobre su hija ni se cuenten cosas que no son reales. "Todo lo malo que se diga sobre ella me hiere muchísimo porque se merece todo el respeto del mundo y ella no se puede defender", apunta Diana.