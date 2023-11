Los detalles de la fiesta de cumpleaños de la princesa Leonor con sus compañeros de la academia militar

Espejo Público se ha trasladado a Zaragoza para comprobar cómo es el día a día de la cadete Borbón en la academia militar. Se cumplen 3 meses desde que llegó a la academia para iniciar su formación.

Desde el primer momento la princesa se ha tenido que adaptar a la disciplina del lugar. A las 6.30 horas todos bajan a desayunar y a las 7:45 horas empiezan los estudios teóricos y físicos de los cadetes. Fuentes cercanas a la academia han confirmado al programa que "la dama cadete de Borbón está desarrollando su actividad académica como estaba previsto" sin poder dar más detalles al respecto.

Los cadetes que comparten la formación con la princesa no están autorizados para hablar con la prensa. La mayor parte tienen familia que forma parte del servicio militar y han sido elegidos para compartir el servicio con doña Leonor. "Es gente muy bien seleccionada y tienen relación con el ejército", apunta la periodista Pilar Vidal.

Por el momento, no está trascendido nada sobre su estancia en Zaragoza del mismo modo que apenas trascendieron datos de su etapa escolar, más allá de que los Reyes en algún momento pidieran el cambio de algún menú del comedor, como indica la periodista Laura Fa.

Los detalles del menú de celebración de la princesa

Uno de los últimos sitios que ha visitado la princesa en Zaragoza en una hamburguesería donde llevó a cabo una celebración por sus 18 cumpleaños. El encargado del local cuenta que la princesa pidió una hamburguesa de la casa, la llamada 'panter' compuesta de queso camembert en la base, cebolla caramelizada de fuente, carne de vacuno 100x100 de origen nacional, queso chédar y salsa secreta. Como postre se llevó a la boca una cookie de 3 chocolates.

En la celebración estuvieron 9 personas. La princesa llegó 10 minutos más tarde que el resto acompañada por una amiga y con los escoltas cerca. Se sentó en una silla de madera que ya ha marcado el restaurante con la fecha del evento. Sus amigos llevaron las velas para que soplara con el mensaje 'eres vieja'.

El grupo pagó la cuenta en común y la hija del rey Felipe VI aportó 21 euros de los 20,30 que le correspondían.

Un grupo de chicas, testigos de la celebración: "La vimos muy educada y sencilla"

Un grupo de chicas que estaban celebrando su cumpleaños junto al grupo de la princesa percibieron su presencia cerca. Cuentan que fue al despedirse cuando echó un vistazo a la parte de arriba y la princesa dijo adiós. "Fue muy educada, sencilla, maja y muy alta", recuerda. Señalan además cuál era su indumentaria: vaqueros y jersey negro.

La dieta de las infantas, exenta de azúcar

Apunta la periodista Laura Fa que la reina Letizia ha controlado siempre que sus hijas no tomaran azúcar incluso en las fiestas de cumpleaños. "Cuidaba que no hubiera tartas y este menú no cuadra que con la dieta que sigue Letizia ni que ponía a sus hijas", afirma.

Añade Gema López que cuando las niñas iban a Mallorca y eran pequeñas "Letizia era tan maniática que en ese momento controlaba incluso el espesor del puré y la primera cata la hacía ella". "Estaba súper encima de la alimentación", mantiene.

Por su parte, la periodista Pilar Vidal ha añadido un detalle sobre los hábitos alimenticios del rey Felipe VI. Relata que "cuando el monarca necesita desahogarse, así como su padre cogía la moto y emprendía vuelo, él va a la gasolinera que hay cerca de El Pardo compra donuts de chocolate, se esperan a que se los coma y vuelven a palacio".