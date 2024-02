La madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate: "Me moriré con la pena de que me han quitado a mi niño haciendo su trabajo"

La madre de Miguel Ángel González, que junto a su compañero David Pérez ha sidoasesinado por la embestida de una narcolancha en Barbate, ha enviado un mensaje al programa Espejo Público en el que expresa su dolor e incomprensión ante la muerte de su hijo.

Comienza diciendo que no quiere entra en política. "Solo quiero darle voz a mi hijo, que me lo han asesinado". Cuenta esta madre que Miguel Ángel llevaba su bandera en alto y siempre defendió a su país ante la adversidad. "Ahora cumpliendo con su deber y su trabajo le quitan la vida", lamenta. "No hay derecho que por falta de medios haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente contra una narcolancha que le pasó hasta 3 veces por encima hasta que le quitó la vida". Pide justicia para su hijo y su otro compañero.

Francisca quiere dar voz a su hijo y a su compañero. "Soy la madre de Miguel Ángel, el de la sonrisa eterna, el compañero de sus compañeros, amigo de sus amigos, el mejor hijo, el mejor padre".

"Me moriré con la pena de que me han quitado a mi niño del alma"

Se confiesa rota, destrozada y con un " antes y un después en su vida". "Me moriré con la pena de que me han quitado a mi niño del alma, que me lo han robado haciendo su trabajo que era lo que más me gustaba. Quien sea madre se puede imaginar el dolor que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mis días".

Recuerda que el último mensaje que le mandó fue: "No sabes cuanto te quiero mamá". Lamenta que a su hijo no le han dejado cumplir su sueño. Señala que el agente tan solo llevaba 3 meses en su nuevo destino y estaba muy contento.

"Solo quiero que se haga justicia y que quienes han hecho esto no se queden impunes"

Asegura que los compañeros de su hijo no tienen palabras ante lo sucedido y que pese a que Miguel Ángel llevaba poco tiempo en su nuevo destino ya se había ganado al equipo. "Él era así, abierto", destaca.

Esta madre pide que se haga justicia y que refuercen en El Estrecho. "Solo había una zodiac. Ellos no tenían que haber salido con una zodiac sino una lancha de la Guardia Civil, entonces no hubiera pasado esta desgracia tan grande". Pide que la muerte de su hijo sirva para que esto no vuelva a suceder y no muera ningún agente más "por las imprudencias de un Estado que no les pone los medios para defenderse".