Descalifican a una opositora a psicóloga militar por un tatuaje que sólo se le vería al llevar falda

Estela Martín ha visto cómo se truncaba su sueño de convertirse en psicóloga militar por tener tatuada una flor en el empeine. Se trata de un tatuaje que no se ve a simple vista y sólo se vería en el caso de que llevara falda.

El tribunal del examen determinó que no era apta para las pruebas ya que en el momento que se le pidiera llevar un uniforme que requiriera falda se le vería el tatuaje. La joven asegura que según la normativa tu superior puede pedirte que te pongas un uniforme determinado pero eres tú quien decide el uso de pantalón o falda.

A Estela la medida le parece "un poco ridícula". "El año pasado ya me presenté a estas pruebas y nadie me dijo nada. Es inaceptable que un hombre pueda tener el mismo tatuaje que yo por el hecho de ser hombre y yo no", denuncia. Ha dedicado todos sus ahorros a la oposición y ahora su próximo objetivo es recurrir la decisión del tribunal.

En su momento se comprometió a borrar el tatuaje pero ahora quiere ir más allá. "He presentado un recurso de alzada y el derecho de petición a la ministra pidiendo que se revalúe mi caso", señala.