El Departamento de Educación de Cataluña interviene un colegio público de Sabadell

Montse tiene una hija en 2º de Primaria que apenas sabe leer: "Ha empezado a leer ahora pero muy despacio y de comprensión lectora 0. No entiende nada de lo que lee" Es una de las numerosas madres que se han quejado del bajo nivel educativo del colegio público Andreu Castells de Sabadell, en la provincia de Barcelona. "También hay quejas de otras familias con hijos en 1ª de Primaria que ahora están con el abecedario. Han empezado con las vocales" nos dice Montse. "Y hay niños de 5ª de Primaria que no saben ni las tablas de multiplicar. Ni los de 6º las divisiones". Las familias llevaban tres años quejándose. Asegura que los alumnos llegan a la ESO sin saber hacer ni una redacción. Denuncian que cuando alguna familia pide algo en castellano le contestan "que se compren un traductor que están en Cataluña". A las familias les dicen que no les tienen que dar ninguna explicación porque "ellos no son pedagogos y no lo entienden". Según las familias la directora y la jefa de estudios cambiaron la metodología y la ideología.

Comunicado del colegio

El equipo directivo ha hecho público un comunicado en el que explica que se ha cogido la baja ante "el asedio público y mediático que ha liderado la Asociación de Familias del centro que se ha erigido como portavoz de las reclamaciones de algunas familias de la escuela" y asegura que "los responsables del Departamento de Educación han aprobado, curso tras curso, la programación anual que hemos presentado y en ningún momento han mostrado dudas en relación a nuestra gestión".

Para la madre de otro alumno del colegio "Los argumentos que dan no tienen sentido". Las familias aseguran desconocer el proyecto educativo, y sospechan que podría no existir ninguno hasta el momento. "Lo hemos pedido y se han negado a enseñarlo. Solo este domingo han entregado el proyecto. La recogida de firmas las llevamos nosotras en representación de todas las familias del colegio tras una reunión que hicimos en octubre. "También tenemos que hablar del trato que nos dan. Solo recibimos de ellas desprecio y malas formas".

La Inspección ha tenido que hacerse con el control del centro tras cogerse la baja la dirección en bloque. En el documento alegan como causa, la presión a la que se verían sometidos los profesionales por el "asedio público y mediático", y al mismo tiempo defienden su labor, escudándose en que el Departamento de Educación habría aprobado "curso tras curso" la programación educativa realizada por ellos.