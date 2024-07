Denuncias de inactividad en un incendio fatal en Madrid: "Han cometido un error"

El saldo que deja el suceso hasta el momento es de dos víctimas mortales, un hombre de 66 años y una mujer de 62, así como de otras 9 personas heridas.

El edificio residencial está situado en el barrio de La Latina, en pleno centro de Madrid, y la tarde del domingo se dio la voz de alarma al apreciarse las llamas que salían de un inmueble ubicado en el duodécimo piso del bloque de viviendas.

Primeros indicios

El periodista de Espejo Público, Javi Fuentes, informaba cómo las primeras pesquisas de la Policía Científica indicarían que un fallo eléctrico sería el responsable de que se iniciara el fuego, que inmediatamente produjo una explosión.

Testigo y familia

Junto al periodista se encontraba Juan, primo de Rafa, el varón que fallecía como consecuencia del incendio. Visiblemente consternado e indignado, el hombre realizaba unas duras afirmaciones que cuestionaban la labor de los profesionales de los equipos de emergencia que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Juan, aseguraba que están habituados a ver trabajar a los bomberos y realizaba una denuncia pública contra los bomberos, acusándoles de no actuar a tiempo:

"Quiero denunciar, no sólo yo, sino casi todo el barrio. [...]. No se pueden tirar 50 minutos para subir a un piso a salvarles la vida. Se han tirado 50 minutos aquí abajo. Aquí gritándoles todo el mundo que subieran y no subían".

El hombre afirmaba que los bomberos disponen del equipamiento y herramientas necesarias para combatir el fuego o intervenir en el incendio para rescatar a las personas atrapadas, pero "no hicieron nada" aseguraba el hombre, dando muestras de estar exaltado.

Insistía en su versión de la excesiva tardanza de los bomberos a la hora de actuar y explicaba que fue el hijo de los fallecidos el que tuvo que abrir la puerta de la vivienda.

"Te habrías vuelto loca"

Junto al lugar en el que se encontraban el testigo y el periodista, diversos restos del fuego que habían caído los más de diez pisos de altura, hasta unas zonas verdes justo bajo las ventanas del inmueble calcinado.

Rafa y Poli, las dos personas que han perdido la vida en el incendio, eran conocidos y muy queridos en el barrio, dado que juntos regentaban un puesto en el tradicional mercadillo callejero del Rastro.

De los 9 heridos, dos serían niños, familiares también de Juan, pero el hombre no podía dar más información que los médicos se encontrarían tratándoles, pero él no conocía el estado de salud de los menores.

"Hay que estar aquí y vivirlo", afirmaba el hombre al recordar lo sucedido. Además respondía a Susanna Griso que comprendía los protocolos pero "si tu lo hubieras vivido, habrías gritado y te habrías vuelto loca, como nosotros".

Por último el hombre sentenciaba que los bomberos "han cometido un error, mientras todos los vecinos hacían algo, ellos no hacían nada".