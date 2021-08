La denuncia de Tania Llasera: "Todos tenemos que poder acceder a nuestra talla de ropa correcta"

Tania Llasera considera que este tipo de tallaje afecta de forma directa a mujeres jóvenes con cuerpos normativos que puedan sentirse inseguras o frustradas por tener que usar la talla más grande. "No me gusta llamarlo gordofobia. La presentadora ha hecho una denuncia en el programa de Antena 3 Noticias la política con las tallas de ropa.

"Yo soy una 42 y sexy. Hablé con una cirujana y me dijo que las chicas jóvenes, también los chicos, han aprovechado para operarse en la pandemia. Vienen con su filtro y piden 'quiero la barbilla, la nariz así'" ha asegurado la presentadora en el programa Espejo Público.

"El culto a la imagen con las redes sociales se ha visto muy incrementado. Todas las chicas jóvenes están acostumbradas a una distorsión digital, a unos filtros. Sí, la talla ha mejorado mucho desde que yo empecé pero creo que estos grandes almacenes podrían aprender de otros grandes almacenes que tienen hasta la talla 56" ha explicado Llasera. "Hay mucha gente con una salud mental delicada que estas cosas le afectan".

La presentadora Tania Llasera no se corta y lanzó este mensaje desde las redes sociales: "No tenéis vergüenza, no me parece normal. He estado 5 años sin entrar porque no me cabía nada. Me cabreé, porque tampoco estoy yo como para que no me quepa nada". Su alegato se hizo viral y muchas mujeres se sintieron identificadas con la queja que hizo pública la escritora.

Días después de lanzar su queja públicamente, la presentadora ha explicado los motivos que le llevaron a ello. "Todo esto de las tallas y pedir tallas reales empezando por una famosa cadena, pero pasado por casi todas las tiendas en las que entro, es por niñas como la mía que ahora tiene casi 4 años", ha asegurado en el programa Espejo Público.

