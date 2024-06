Denuncia los efectos de un blanqueamiento dental 'low cost': "Me quemaba la boca y me dolían todos los dientes"

Marina se encontraba en Tailandia de vacaciones y decidió que sería una buena idea hacerse un blanqueamiento dental. Varios conocidos le habían contado su experiencia haciéndose este tipo de tratamiento en el país: buen precio y excelentes resultados. La joven acudió a un centro comercial atestado de clínicas dentales y eligió una. Le prometieron una sonrisa blanca en minutos por 150 euros por el tratamiento completo.

La joven es creadora de contenido en redes sociales y quiso compartir su experiencia con sus seguidores. Sin embargo, en vez de compartir una experiencia recomendable, terminó dando testimonio de lo que fue un momento traumático para ella. Ya en el tratamiento se la veía gritar de dolor.

Una vez que terminó contaba que le ardían lo dientes y salió de la consulta llorando y tapándose la boca. Tras el tratamiento, sentía un fuerte dolor en todas las piezas. Asegura que se había hecho blanqueamientos con anterioridad pero nunca había tenido esa clase de sensaciones. Finalmente, todo quedó en un susto y varios días de dolor. "Las consecuencias no son irreversibles", asegura.

Ahora mismo ya puede tomar cualquier tipo de café o bebida y no tiene hipersensibilidad. Reconoce que el error más grande que cometió fue fiarse de la experiencia de otras personas sobre sus blanqueamientos en Tailandia. Testimonios que, sobre todo, le convencieron por el precio.

"No me hicieron estudio previo de las encías"

Cuenta a Espejo Público que la clínica no le hizo un estudio previo de las encías antes de someterse al tratamiento. Señala que para este tipo de tratamientos hay que tener en cuenta la sensibilidad de los dientes o el estado de las encías. "No medí las posibles consecuencias y creía que me iba a salir bien. No soy una persona con conocimientos de odontología y no sabía de la sensibilidad de mi boca antes de que me lo hicieran", señala.

Nadia Sarmini, directora de la clínica dental Bernabéu, habla en Espejo Público de los peligros de que este tipo de tratamientos no te los haga alguien con experiencia. Una de las consecuencias más radicales es que acabes perdiendo el diente, que te quemen la encía o que tengas hipersensibilidad de por vida.

Apunta que todas esa sensibilidad se producen porque en el centro han usado productos con peróxidos "muchísimo mayores que los que usamos en la Comunidad Europea". El precio de un blanqueamiento en España oscila entre los 300 y los 600 euros. "Hoy en día hay todo tipo de mercados en todos los aspectos de la salud, es absurdo tener que ir al extranjero".

Desde que denunció su caso varios dentistas se han puesto en contacto con ella. "Como me dedico a crear contenido y hago vídeos virales no sólo de lo que me pasa, a algunos les he acabado vendiendo mis servicios de marketing", cuenta.