"Dejé novia y un buen trabajo para ser cura": La vida a contracorriente

Cada año salen unos dieciocho curas formados del Seminario de Madrid. Jóvenes en la veintena y la treintena con una “vida resuelta” en muchos casos (si por eso entendemos estudios altamente cualificados, un buen trabajo y una pareja). ¿Qué les mueve a dejar todo eso atrás para pasar los próximos ocho años estudiando para ser sacerdotes?

Dos hermanos estudiando para curas

Santiago es el segundo de los hermanos de una misma familia que se forma en este seminario. ¿Cómo ven sus padres tener dos hijos curas? “Al principio costó, porque no es lo que te esperas. Tienes una buena carrera, un buen trabajo… Yo me dedicaba a los Recursos Humanos y era feliz. Pero el Señor me llamó y dejé novia y trabajo por Él”.

"Si quieres ser cura, primero acaba la carrera de Matemáticas"

Recorremos los pasillos, con una habitación a cada lado. Con la puerta abierta encontramos a Jacobo haciendo la colada. Lleva aquí dos años. Alto, rubio, entrenador de fútbol… “tuve novia, estudié Ingeniería Mecánica y al final lo dejé todo porque no me llenaba. Necesitaba algo más y aquí lo he encontrado”. Carlos dejó a medias la carrera de Matemáticas a pesar de que su padre le dijo que si quería ser cura “primero terminara la carrera”. A sus 24 años asegura que no cree haber renunciado a nada. Ante posibles ganas de abandonar, también tiene claro que aunque esos momentos existen “por ejemplo cuando aparece esa chica que te gustaba y dices… Uy”, cada vez que llega uno de esos momentos uno sale más convencido.

¿Cuánto cobráis, pagáis por la casa, podéis tatuaros...?

Es la hora del aperitivo y presentamos a dos de estos futuros curas con otros dos jóvenes de su edad. Krys Pasiecznik es modelo, actor, fotógrafo… alguien que no pasa inadvertido con su cuerpo totalmente tatuado. Rubén, conocido como “Rubentonces” es influencer con más de un millón de seguidores en RRSS. Tan extraño grupo comparte cervezas y sobre todo dudas: ¿Cuánto cobra un cura?, ¿Tiene resuelto el tema de la vivienda?, ¿Puede un sacerdote ir tatuado?, ¿Dónde compráis las sotanas? Rubén muestra a Carlos uno de sus vídeos. El futuro cura suelta una carcajada.