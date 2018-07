'No debería haberlos dejado solos'

"Mi madre no se entera e nada, no toma más que pastillas" asegura David. La relación con Javier, el padrastro de los mellizos nunca fue estrecha, ya que no le gustaba que su madre estuviera con nadie, "pero nunca pensé que pudiera pasar esto".

David se siente responsable y culpable de lo que ha ocurrido "quizá yo podía hacer algo, no haberlos dejados solos", se lamenta. Los familiares y amigos de Adrián y Alejandro sospechan que Javier, el asesino confeso, lo tenía todo planificado y esperan que la Justicia le aplique todo el peso de la ley y que no se sirvan de su 'supuesta' enfermendad para aplicarle algún atenuante.