¿Se debe fijar un límite de edad para conducir?: "Si no lo confiesa el conductor no se pueden detectar muchas enfermedades"

En la tarde de este domingo tuvo lugar en Vigo un atropello causado por un hombre de 95 años. El conductor habría arrollado a un total de 12 personas que se encontraban en una terraza al pie de la acera.

Aunque todavía se está investigando qué pudo ocurrir, se cree que el hombre estaría tratando de aparcar su vehículo, recalcamos, un vehículo automático, y se debió equivocar al pisar los pedales. Metió la marcha atrás y aceleró directo hacia el establecimiento sobre las 15.00 horas de la tarde de este domingo. El bar gallego llamado "Aldeana" se encuentra hoy, lunes, cerrado, pero todavía se distinguen en el suelo los restos de las consumiciones que salieron disparadas a causa del impacto. Aunque las mayores víctimas de este accidente fueron las 12 personas que se vieron arrolladas de repente por el vehículo.

Siete de ellas han tenido que ser trasladadas a hospitales de la zona. Afortunadamente, podemos afirmar que ninguna vida corre peligro. Según un testigo, uno de los camareros del restaurante y dos mujeres de avanzada edad tuvieron que ser subidos a las ambulancias en camillas, "pero el resto, todos entraron por su propio pie".

Por desgracia, no se trata de un caso aislado. No más lejos de la semana pasada la vida de dos ancianos llegó a su fin al circular en sentido contrario con su coche. El debate está servido.

¿Debería existir una edad límite para poder conducir?

"Yo creo que no, no es una cuestión de edad" responde Mario Arnaldo, presidente de automovilistas europeos. Para Arnaldo, la clave reside en las pruebas que verifican si, efectivamente, estamos en las condiciones psicofísicas óptimas para sentarnos al volante de un vehículo. Sin embargo, el presidente de automovilistas añade un apunte en este caso específico: "No sabemos si es sólo la edad o es porque hubo una confusión con el coche automático". Mario Arnaldo recuerda otros accidentes parecidos en turismos de este tipo, incluyendo personas más jóvenes en sus plenas facultades. "Tenemos que precisar para no generar una criminalización o ir a una causa equivocada" continúa explicando.

Con respecto a la edad, el presidente recuerda que cada vez habrá más presencia de conductores con mayor edad en la producción de accidentes, pues el censo de conductores está envejeciendo. Aun así, admite que "habría que mejorar el control". A día de hoy, cuando alcanzamos los 65, el carné se renueva cada 5 años. ¿Deberían cambiarse estos plazos? Según Arnaldo, se deberían mejorar los exámenes psicotécnicos incorporando analítica sangre y orina. Con las pruebas vigentes, "si no lo confiesa el propio conductor no se van a poder detectar muchas enfermedades".

No obstante, el presidente de automovilistas considera que no habría que modificar la ley, porque ésta ya permite que se puedan establecer tiempos de revisión inferior o incluso limitaciones a conductores. "Por ejemplo, se puede limitar a un conductor que no tiene las condiciones psicofísicas para conducir". Mario Arnaldo explica que entre estas limitaciones existe el que pueda circular a un radio mayor de 100km ó 50km, o limitar conducción nocturna, pues las capacidades visuales, auditivas y de reacción disminuyen.

Considerando estos factores se deduce que, aunque el problema no sea enteramente la edad, sí existen mecanismos para crear métodos más fiables que verifiquen el estado psicofísico de nuestros conductores.