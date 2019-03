Darío, el exnovio de Ángel Garó: "No lo he denunciado antes porque le quiero"

El humorista y actor Ángel Garó ha sido acusado de malos tratos por su expareja Darío, el cual ha decidido relatar los hechos a Espejo Público.

Tras el testimonio de Garó, que asegura que Darío vive de él y "tiene problemas psicológicos", su expareja se defiende y niega su dependencia, aunque reconoce que le está afectando psicológicamente. "No he sido amado. No he sido querido", expresa.

Sobre la pelea entre ambos, Darío asegura haber sufrido un golpe en el pecho y una fisura en la costilla tras forcejear con el actor. Ante estas acusaciones, Garó lo desmiente. A pesar del enfrentamiento, Darío admite no haber roto la relación porque está "muy enamorado de él", razón por la cual no lo había denunciado antes.