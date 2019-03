Se cumplen 15 meses de la desaparición de la joven Malen en Mallorca

HABLAMOS CON SU MADRE

Se cumplen 15 meses desde la desaparición de Malén. La búsqueda no se detiene, aunque el tiempo pasa y no aparecen rastros de dónde puede estar. Natalia, su madre, ha visitado el plató de Espejo público. Ha mostrado su satisfacción con la labor policial. No cree en la desaparición voluntaria de su hija. "No descarto nada, pero es complicado que una niña de 15 años pueda vivir tanto tiempo por sus propios medios. Por eso creo que alguien la está reteniendo contra su voluntad", asegura en Espejo Público.