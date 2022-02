Cuando tu inquilino se convierte en tu okupa: "Mi madre ha pagado impuestos toda su vida y ahora con 88 años nadie la defiende"

Una inquilina morosa tiene arruinada a una mujer de 88 años en Benalmádena (Málaga). En 2020 alquilaron la casa a una familia, los inquilinos pagaron únicamente dos meses de renta y a partir de ahí se negaron a pagar más. En total deben más de 12.000 euros.

Ana es la hija de la propietaria de este inmueble. Cuenta que su madre dejó su casa para cuidar de ella por una grave enfermedad y fue tiempo después cuando decidieron poner la casa en alquiler. Su madre está muy angustiada porque piensa que no va a ver más su casa porque tiene 88 años.

Asegura Ana que los servicios sociales investigan para ver si su madre necesita la casa, extremo que no entiende ya que la casa es de su madre "la necesite o no". "Yo creo que es inhumano lo que están haciendo con mi madre porque ha pagado sus impuestos toda la vida y que ahora nadie la defienda... como hija me veo impotente. Los jueces y políticos de este país van a permitir que esto sea una guerra".

Espejo Público ha hablado con un miembro de esta familia okupa. Espera poder llegar a un acuerdo con la propietaria pero no establece una fecha para dejar el inmueble. Ana señala que esta familia se encuentra trabajando e incluso tiene un negocio.

