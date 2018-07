Cristina Pardo: "Espero que ahora que dejo de sustituir a Ferreras me pongan sustituto a mí"

ESTRENA 'LIARLA PARDO', ESTE DOMINGO

Este domingo a las 18,00 horas la periodista Cristina Pardo estrena en la Sexta un nuevo programa, 'Liarla Pardo', con una promesa muy clara: entretener. El espacio contará con colaborares como Roberto Brasero, Mikel Iturriaga, Gonzalo Miró o Ricardo Pardo. Cristina abandona así su etapa en el programa de La Sexta 'Al rojo vivo'. "Voy a pedir que me busquen un sustituto cuanto antes porque a ver si dejo de sustituir a Ferreras y luego no me puedo ir yo de vacaciones", bromeaba en Espejo Público.