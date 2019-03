"Con los criminales no puede haber impunidad"

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha concedido finalmente la condicional al etarra, Iosu Uribetxeberria Bolinaga, condenado a 313 años de cárcel por múltiples delitos, entre ellos, 3 asesinatos. Un cáncer terminal, por el que los médicos le dan entre 6 y 9 meses de vida, ha sido la razón que ha convencido al juez para ponerle en libertad.

La libertad concedida, en todo caso, no será plena. Se le concede con las mismas condiciones con las que Interior le concedió el Tercer Grado el pasado 17 de agosto: No podrá acercarse a los domicilios y puestos de trabajo de sus víctimas, no podrá participar en actos abertzales, para ausentarse de la localidad en la que fije su residencia tendrá que informar al juzgado y deberá presentarse cada mes ante los servicios sociales de la cárcel de San Sebastián.

La gestión política por la excarcelación del preso de ETA se ha prolongado durante todo el verano. Una lucha entre la banda y la Fiscalía, que ha terminado con la puesta en libertad condicional por parte del juez Castro, quien considera que los principios de humanidad y el derecho a la dignidad de las personas deben estar por encima de cualquier otra decisión legal.

En medio de esta polémica, hemos conocido la opinión de una voz autorizada de las Víctimas, María del Mar Blanco que ha valorado la excarcelación de Bolinaga como “una humillación para las victimas del terrorismo”.

María del Mar Blanco ha afirmado que “esta decisión vuelve a abrir heridas y la tristeza de quienes lo hemos sufrido”.

Ignacio Cosidó, director general de la Policia que ha estado en Espejo Público estuvo en el zulo en el que estuvo Ortega Lara casi dos años “no puede haber impunidad contra los etarras y los criminales” y ha afirmado que con Bolinaga se ha aplicado estrictamente la Ley.