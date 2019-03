Crimen de Almonte: Imágenes del sospechoso minutos antes del crimen

Son las nueve de la noche del 27 de abril de 2013. Las cámaras del supermercado de Almonte donde trabajan Marianela Olmedo y su amante Francisco Javier Medina registran sus movimientos. Todo está en orden, dentro de la rutina normal. Pero hoy sabemos que una hora después alguien asesina a puñaladas al marido de Marianela y a su hija de ocho años en su domicilio. Nada hace presagiar este desenlance al repasar las imágenes.

Es sábado, el trasiego de clientes no esa. Marianela cobra en una de las cajas. Lleva su negra melena recogida en una coleta. Al mismo tiempo, Francisco Javier Medina, el único imputado por el crimen, se aproxima a la salida del establecimiento. Una acción muy analizada por el fiscal, que se pregunta por qué el sospechoso parece salir del supermercado una hora antes de finalizar su jornada laboral. El análisis detallado de las cámaras aclara después que Francisco Javier Medina sale de la línea de cajas para colocar unas bolsas, pero regresa instantes después al interior de la superficie comercial para continuar su cometido. Es la última vez que las cámaras de seguridad recogen la imagen de Medina.

A las 21 horas y un minuto. Durante la siguiente hora, el imputado sostiene que sigue trabajando, pero en una zona donde no existen cámaras de seguridad que pudieran grabarlo. Si su testimonio es real, él estaría todavía, en el supermercado, cuando se comete el crimen.

La que sí está demostrado que se encontraba en su puesto de trabajo a la hora del crimen de su marido y su hija es Marianela Olmedo. Son las 22 horas y seis minutos. El establecimiento ya está cerrado al público. Marianela se aproxima a una de las cajas para recoger unas bolsas. Según los investigadores, en este momento su hija y su marido acaban de ser asesinados.

Por su parte, Francisco Javier Medina mantiene que no abandonó el supermercado hasta su hora de salida, a las diez de la noche. Salió, asegura, junto a otros compañeros. Su amante Marianela Olmedo, y su ex novia Raquel Granado, ha respaldado esta declaración ante el juez. También le apoya su ex suegra. Afirma haberle visto con el uniforme de trabajo cerca de su domicilio poco después de las diez de la noche. Algo que no coincide con la tesis de la Guardia Civil y del juez de caso que, a fecha, de hoy sostienen que Francisco Javier Medina, estaba en ese momento en el lugar del crimen que presuntamente cometió.