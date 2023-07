¿Corren peligro de impugnarse las próximas elecciones generales del 23J?

La celebración de las elecciones del próximo domingo suponen una situación excepcional debido a la proximidad con los anteriores comicios, pero sobre todo debido a la época estival y todo lo que supone. Además de la preocupación por las temperaturas extremas, los electores tienen muchas otras dudas sobre la próxima jornada electoral.

Julio Martínez Zahonero, vocal judicial de la junta electoral de Gijón, ha acudido la mañana de este jueves al programa de Espejo Público para tratar de resolver todas las incógnitas que mantienen estos días inquieta a la población española.

¿Podrían impugnarse las elecciones?

Este jueves es el último día para presentar el voto por correo. De todas las personas que lo han solicitado, se estima que alrededor de 470.000 aún no han votado. Por lo que se especula con la posibilidad de que este fuera un motivo para invalidad las elecciones.

Julio Martínez Zahonero no cree que esa sea una posibilidad real: "No habría motivo para una impugnación. Han recibido posiblemente todos ellos la comunicación de Correos y si no acuden a votar es responsabilidad suya", ha explicado.

¿Se podría ampliar el plazo para votar por correo?

El plazo para entregar el voto por correo acaba este jueves a las 22:00 horas, momento en el que las oficinas de Correos cierran. Se valora la posibilidad de que se amplíe el plazo para presentar el voto. El vocal judicial cree que es "posible y probable que se alargue el plazo, teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes de voto por correo de estas elecciones".

Martínez Zahonero además ha recordado que esa medida ya se ha tomado en otras ocasiones y le ha quitado importancia: "Lo importante es que lleguen los votos a la mesa el domingo, no que lleguen dos días antes o tres".

¿Está habiendo problemas para constituir las mesas electorales?

Se ha comentado que en algunas ciudades las mesas aún no están constituidas, lo que supone una preocupación. "En el caso de Gijón no ha habido ese problema, será un problema puntual de algunos puntos de España", ha comentado el vocal judicial de la junta electoral.

También ha sido optimista y ha asegurado que este 'problema' "se solucionara bien a través de un nuevo sorteo o con la entrada directamente de los suplentes".

¿Podrían llamarnos aún para estar en una mesa?

Si el problema de la formación de las mesas electorales es la celebración de nuevos sorteos, ¿podría ser que nos llamaran ahora para formar parte de una de ellas? Esta duda inquieta a muchos españoles ahora mismo. Martínez Zahonero ha resuelto la duda: "No es descartable que nos puedan llamar hasta incluso el mismo viernes en los casos donde haya serios problemas para constituir las mesas".

Pero tranquiliza a los electores de la siguiente manera: "No es lo general, la impresión que da es que se podrán constituir las mesas con normalidad". E indica que, en un caso muy inusual en el que los nuevos sorteos no funcionaran, "se consolidarán las mesas con los votantes que vayan a primera hora de la mañana o incluso con los suplentes de otras mesas". Defiende que es una posibilidad que planta la ley: "El Artículo 80, permite a la junta electoral libremente designar quién serán los miembros de la mesa".

"Esto son situaciones totalmente excepcionales, no es lo frecuente. Yo he estado en bastantes juntas electorales y nunca hemos llegado a ese extremo". El asturiano ha querido finalizar su aparición en Espejo Público lanzando este mensaje de calma y esperanza.