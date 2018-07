Consuelo Ordóñez, sobre la sentencia de Alsasua: "Los agresores buscaban impunidad pero han sido proporcionalmente castigados"

Considera Ordóñez que los acusados buscaban impunidad y desde su asociación tenían claro que, aunque no se les condenara por terrorismo, "lo que se estaba juzgando ahí eran hechos muy graves". "Han sido castigados proporcionalmente, y esto sienta un precedente para cuando ocurran hechos similares en otros sitios de España", señalaba Ordoñez.

Ha mostrado su preocupación por la familia de María José, la novia de no de los agentes agredidos en Alsasua. "Desde que salió la sentencia su familias ha tenido que aguantar pintadas, gritos de 'fuera de aquí'. Finalmente ha ganado el terror, han puesto el piso en alquiler y tenemos que sacar a esa familia de Alsasua".

Por su parte, la madre de Ainara Urquijo la única de los ocho condenados que no ha ido a prisión, considera que no está satisfecha con la sentencia. "Me parece desmesurado lo que ha salido de esta condena. El pueblo está muy triste con lo que está pasando".