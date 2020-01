Consternación por el crimen de Judith, asesinada por su expareja, mosso: "Si no puedes vivir sin ella, suicídate"

La joven había terminado su relación con Carlos, mosso d'esquadra. Algo que él no aceptaba y que le llevó a acosarla. En el barrio eran conocedores de que su expareja la perseguía para que volviera con él.

Judith regresó a vivir con su madre el pasado verano después de romper su relación con Carlos. Una vecina que habló con ella días antes del crimen ha hablado para Espejo Público. Se encuentra consternada por la muerte de la joven ya que, asegura, entre todos la han visto crecer. La describe como una chica que tenía "siempre una sonrisa en la cara".

Señala que no notó a la joven "rara ni con miedo". "No hay derecho a que ahora que estaba encauzando su vida y había retomado sus estudios llegue un desgraciado a quitársela. Si no puedes vivir sin ella, suicídate tú", reprochaba al asesino de Judit, que se quitó la vida tras dispararla.

