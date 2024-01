Un conocido del asesino de Morata: "Le vi nervioso, me pidió trabajo y dinero, no tenía qué comer"

Las autoridades de Pakistán tendrían cuentas pendientes con Dilawar Hussein Fazal, asesino confeso de los tres hermanos que vivían en Morata de Tajuña, Madrid. El detenido sería un ciudadano nacionalizado español, de origen pakistaní, que lleva más de 12 años en España. Residió temporalmente en Copenhague, Dinamarca, y habría abandonado su país tras cometer, presuntamente, una agresión grave.

Aquí en nuestro país la Guardia Civil investiga el origen del dinero que el asesino habría prestado a sus víctimas, ya que la suma es considerable. Las hermanas habrían prometido a todos a los que pedían dinero, la devolución del doble de la cantidad prestada, también a Fazal.

Acceso a dinero

El nacionalizado español regentaba un locutorio en la localidad de Arganda del Rey, también en Madrid. Esto podría haberle dado acceso a grandes cantidades de dinero, como puntualiza el periodista Luis Fernando Durán. Los agentes también barajarían la posibilidad de que el mismo criminal fuera víctima de algún otro prestamista que le podría estar reclamando dinero.

Las sospechas indicarían que alguien habría llevado en un vehículo a Fazal hasta la casa donde habría exigido la devolución del dinero y poco después daría muerte a Amelia, Ángeles y Pepe, al no tener éxito. Por eso ahora los investigadores tratan de esclarecer si el autor de los crímenes contaría con un cómplice.

Acudió a un conocido

Ana Regalado, periodista de Espejo Publico, pregunta a Tanavir Hussein, dueño de un locutorio en Arganda, por Fazal, al que conocía. Tanavir asegura que Fazal le solicitó trabajo y dinero prestado justo después de su paso por los calabozos de la Policía, tras agredir a una de las hermanas hace unos meses.

Al parecer, Fazal habría acudido a Tanavir a principios de enero: "Busco trabajo, he estado en la cárcel. Le he dado un golpe fuerte y me ha llevado la policía" y las explicaciones de Fazal habrían sido que los hechos se habrían producido al defenderse de 3 personas que habían ido a su locutorio con intención de matarle.

Cambios físicos

El delincuente también habría pedido dinero al entrevistado: "Me pidió dinero asegurando no tener nada para comer, yo le presté 30 euros para comida. Estaba buscando trabajo". En el encuentro, a principios del mes de enero, su compatriota asegura que el estado de salud de Faizal parecía haber empeorado, "le vi muy nervioso, estaba muy flaco y muy triste".