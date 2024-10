¿Conoces las novedades en la tasa de basuras?: "Es una tasa discrecional, que a Pedro Sánchez le ha dado la gana crearla"

Preparen el bolsillo porque a partir del año que viene tenemos tasa de basuras en toda España. Empezarán a cobrárnoslo en 2025. ¿Qué contempla? La tasa se destinará a cubrir los costes de recogida, transporte y tratamientos de los residuos. Una tasa que cobrarán los ayuntamientos, pero por imposición del gobierno. De hecho, muchos ayuntamientos en contra. Los ayuntamientos que habían suprimido esta tasa tendrán que recuperarla, y los que ya la tengan, tendrán que aumentar la cuantía. En algunos casos se duplicará la factura actual de este impuesto.

Un aumento del 150%

La nueva tasa, impuesta por la Unión Europea, busca la financiación del reciclaje y en la sostenibilidad. Tiene como lema “paga más, el que más contamina”, pero en la realidad el nuevo impuesto será establecido, según la imaginación de los políticos locales. Se espera que esta tasa aumente un 150%, porque actualmente los ciudadanos solo pagan en torno al 40% del coste total del servicio. En Espejo Público han entrevistado a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y también, alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo. Una tasa con la que no está de acuerdo: “no hemos estado nunca de acuerdo con esta tasa. Es una tasa que se crea porque Pedro Sánchez ha decidido crearla. Él dice que Europa la impone, pero no es cierto.”

“No hay un criterio uniforme, es un disparate”

Uno de los principales problemas con los que se encuentran los ayuntamientos para cobrar esta tasa es que no hay un criterio que rija el pago de este impuesto. Así lo ha explicado la presidenta de la FEMP: “el servicio sería por la recogida, el transporte y el reciclado de nuestros residuos. Pero cuando tú pones una tasa para costear todo eso, tu tienes que definir con que criterio valoras el precio de ese servicio, el problema es que no nos lo dicen. Nosotros sabemos que tenemos que cobrar por esto, pero no sabemos cuál es el precio de todo eso”. A poco más de dos meses que comience a cobrarse esta tasa, hay muchas dudas: “lo normal sería que pagásemos por el precio del residuo que cada persona aporta, pero no sabemos cómo valorar eso. Hay ayuntamientos que valoran el coste de servicio dependiendo del valor catastral de la vivienda, del número de personas que viven en una vivienda, de los metros cuadrados que viven en una vivienda… no hay un criterio uniforme, es un auténtico disparate”. Y añade que bajo su opinión esto es: “una tasa discrecional, que a Pedro Sánchez le ha dado la gana crearla. Es una tasa injusta y que va a generar otros problemas añadidos”.