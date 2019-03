Condenan a prisión a un joven por agresión sexual a una mujer pese a ser gay

En 2012 una joven denunció ante los Mossos d'Esquadra de Barcelona que un individuo la había abordado en su portal y, tras sujetarla con fuerza, la había agredido. Tras poner la denuncia, la chica reconoció a su supuesto agresor, Joan Cardona, días después, en un supermercado. La defensa de Joan intentó demostrar que era homosexual, pero no ha servido de nada. "No me esperaba esta sentencia", asegura Joan. "No se me ha valorado como persona", sentencia en Espejo público. Su abogado asegura que "en su defensa no nos basamos solo en su condición de homosexual. La víctima incurrió en numerosas contradicciones. No dudamos de que fuera agresida, pero desde luego que Joan no fue".



Por su parte, la abogada de la víctima ha declarado en Espejo público que "mi clienta no tuvo dudas en ningún momento de que se trataba de él". Afirmando que, cuando lo vio entrar en el lugar donde ella trabajaba, se puso terriblemente nerviosa, no tenía dudas.