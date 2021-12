¿Cómo reclamar si han cancelado mi vuelo por restricciones del coronavirus?

Reino Unido se suma a la lista de países que aumentan las restricciones a turistas. Muchos se preguntan qué pasa si tengo que anular el viaje o me cancelan el vuelo.

Ya son muchos los países que han cerrado sus fronteras con lo que algunos pasajeros se preguntan qué ocurrirá con sus vuelos y reservas de hotel. Según el artículo 8.1 del reglamento europeo se establece que la compañía debe ofrecer el reembolso del importe del viaje, transporte alternativo lo antes posible o transporte alternativo en otra fecha que más convenga al pasajero.

Si se elige el reembolso, éste se deberá efectuar cuanto antes. La compañía no puede imponer un bono, tiene que ser de mutuo acuerdo con el pasajero. Si la compañía no devuelve o no contesta, tranquilidad, se puede recurrir y el plazo es largo: hasta 5 años.

