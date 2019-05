Charito, concejala de Patones a los 95 años: "Llamaré a las puertas que haga falta para hacer el párking"

Se ha mostrado muy emocionada ante los micrófonos de 'Espejo Público'. Esta nonagenaria que quería ser alcaldesa de su pueblo tiene un objetivo claro: construir un párking para Patones. Asegura que, dada la afluencia de turistas en la localidad, es imposible aparcar los días que hay muchos visitantes.

Asegura que son muchas las dificultades para ejecutar su proyecto del párking. "Me dicen que no hay dinero y que no hay mucha voluntad y espero que los nuevos ministros que entran nos abran las puertas, porque yo pienso ir llamando una por una", destacaba.