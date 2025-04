El centro de belleza de un barrio obrero de Madrid al que acudió por sorpresa la reina Letizia: "¿Cómo va a venir por Tetuán una reina?"

Según publica la revista Hola, la reina Letizia se ha dejado ver en el barrio madrileño de Tetuán para acudir a un centro de belleza que lleva a cabo terapias naturales. Este centro está situado en un barrio obrero donde vive gente trabajadora. Este negocio de la estética no está situado en ninguna gran avenida, sino en una calle de paso de una zona de clase obrera con un alto porcentaje de inmigración entre sus residentes. Los vecinos están muy sorprendidos de que Letizia caminara por aquellas calles.

Espejo Público ha localizado a algunos de los vecino que les sacaron las fotografías a Letizia. El centro de estética está situado frente a una lavandería de autoservicio, el centro hispano ecuatoriano y el bar Florencio. Bajo el nombre 'All for me' se presenta este centro que ofrece técnicas naturales a precios muy competitivos. En el escaparate se pueden leer los folletos promocionales de algunas ofertas en las que se ve como el 'tratamiento de las estrellas' ha bajado de los 95 a los 80 euros así como otros servicios estéticos como la depilación láser.

"No es un centro de estética que llame especialmente la atención"

Tras publicarse la revista han sido numerosos vecinos y curiosos los que se han acercado a este centro de estética para comprobar 'in situ' el lugar elegido por Letizia para realizarse los tratamientos de belleza. "Cómo va a venir por Tetuán una reina", se pregunta incrédula una de las vecinas.

"La reina iba sola, de incógnito e intentando pasar desapercibida"

Dicen algunos vecinos que no es un centro que llame especialmente la atención. "Es pequeñito aunque recientemente la propietaria hizo una obra grande" comenta otra.

Según ha podido saber Espejo Público la reina acudió al barrio de Tetuán sola, de incógnito e intentando pasar desapercibida, aunque acompañada por los servicios se seguridad de Casa Real. La experta en monarquías Ana Polo decía misma semana en Espejo Público que últimamente a la reina Letizia se la ha visto frecuentando barrios y restaurantes económicos. "Cada semana se va a comer prácticamente sola a un restaurante de comida latinoamericana especialista en frijoles, ella que nunca toma alcohol pide con cerveza y este menú obrero no le llega ni a 20 euros. Siempre come en la misma mesa", señalaba.

