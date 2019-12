El pasado miércoles la revista Semana publicaba en su portada unas fotos de Cayetano Rivera con una mujer, insinuando una presunta infidelidad por parte del torero. Todo esto sucedió cuando éste estaba de viaje en Perú.

Este jueves, Cayetano ha vuelto a España, y a la salida del aeropuerto ha contestado a la prensa: "Si se creen que la justicia es tonta y que no saben que esta portada no tendría ningún valor si no fuera por las especulaciones que han estado haciendo hacia mi persona, y que además atenta contra mi honor y mi intimidad, es que tienen un concepto de la justicia muy diferente al que tengo yo", señalaba.

Además, ha asegurado que va a demandar a todo aquel que tenga una responsabilidad al respecto, tanto a fotógrafos, colaboradores, redactores, directores de programas, como a productoras y cadenas.

También le han preguntado como se encontraba Eva González después de todo esto, a lo que Cayetano a contestado: "Son especulaciones que hacen daño a mi familia y a mi y no lo voy a dejar pasar".

