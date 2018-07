Caso Karlos: "Voy a intentar que usted no tenga que venir"

De todas las cintas que los investigadores tienen relativas al 'caso Karlos', la red que se encargaba de lograr certificados falsos de invalidez, sólo en una de ellas aparece la voz de Remedios Torres, la madre de María José Campanario. En esa conversación, Remedios le comunica a Carlos Carretero, el supuesto líder de la trama, que la han llamado del Hospital Puerta del Mar de Cádiz para que acuda al tribunal que va a analizar su caso.

Carlos Carretero la tranquiliza: "Pues yo voy a intentar para que usted no tenga ni que venir, ¿eh? Usted no se preocupe, que si yo no le llamo no ocurre absolutamente nada, porque lo vamos a arreglar para que no tenga que venir", le dice.

Lo que, en teoría, no sabía Remedios Torres es que Carretero pretendía suplantarla en esa cita médica. La propia María José Campanario negaba haber autorizado esa operación, "juraré hasta que me muera que no sabía que la iban a suplantar", confesó la mujer de Jesulín hace unos días ante el juez.

Carlos Carretero tenía ya preparado que su propia suegra, Elisa Calvente, acudiera al centro sanitario en lugar de Torres, que se encontraba en Castellón. Uno de los guardias civiles que participó en la investigación contó cómo fue testigo de esa suplantación. Cuando el médico salió de la consulta y llamó a Remedios Torres, la que entró fue la suegra de Carretero.