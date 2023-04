La 'casa de los horrores' de Colmenar Viejo: un vecino asegura que una de las hijas "intentó tirarse por la ventana"

El pasado 29 de marzo la Guardia Civil detenía a unos padres, un médico de 45 años que trabaja en un hospital madrileño y una mujer de 44, acusados de maltrato y de obligarlos a "malvivir" en una habitación en una casa de Colmenar Viejo, Madrid.

Ambos han quedado en libertad, aunque se les ha retirado cautelarmente la patria potestad de los menores, de los que tienen una orden de alejamiento y que han quedado ingresados en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid.

Un equipo de Espejo Público ha hablado con varios vecinos. José María, vecino de la zona, ha asegurado que nadie sabía nada. "Se comentaba que la familia gritaba mucho, pero nada más allá", ha aseverado. La investigación se originó días antes, tras una denuncia de presuntos malos tratos contra una menor, iniciándose un estudio pormenorizado del entorno familiar.

La hija mayor del matrimonio va a la misma clase que la nieta de José María. Este vecino nos ha explicado que la niña comenzó a hablar un día en clase y las compañeras vieron que algo no era normal en su relato. "Ellas empezaron a preguntarle más, ella decía que no podía hablar, pero después habló. Vieron que la cosa no era normal y se lo comentaron al tutor" ha señalado.

Otros vecinos han señalado el horror que habrían vivido estos niños. "Alguna vez una niña intentó tirarse por la ventana", ha apuntado un vecino. Otro ha asegurado que los menores "cogieron unas cerillas e intentaron quemar la valla".

La detención tuvo lugar el 29 de marzo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, en el marco de una investigación del Equipo de Policía Judicial, y en la entrada y registro del domicilio participaron el Fiscal de Guardia, Agentes tutores de la Policía Local, Servicios Sociales, así como agentes del Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Comandancia de Madrid.