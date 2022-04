Carta de la madre del presunto asesino de Erika en Oviedo: "Pido perdón, el dolor que yo tengo tampoco se puede medir"

La madre de Igor Postolache, el joven de origen moldavo detenido como presunto autor de la muerte a puñaladas de una niña de 14 años en Oviedo ha pedido perdón a través de un comunicado.

La madre del presunto asesino señala que hasta ahora no había tenido valor ni fuerzas para dirigirse a los familiares de la víctima para pedirles perdón. "Yo misma no me lo perdono".

Igor Postolache tiene 31 años y es residente en Asturias desde que tenía 17 cuando su madre, que había emigrado previamente para trabajar, logró el reagrupamiento familiar para él y para su hermana.

La carta señala que la sociedad tiene procedimientos judiciales para castigar este terrible hecho pero afirma ser consciente de que nunca se podrá restituir el profundo daño causado a Erika y a su familia, de origen ecuatoriano, a la que pide perdón asumiendo "el dolor inimaginable que están sufriendo" porque advierte: "el que yo no tengo tampoco se puede medir".

El pasado viernes el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo dictó auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para Postolache y le atribuyó un delito de asesinato y otro de agresión sexual en grado de tentativa, una medida que se llevará a efecto cuando reciba el alta en hospital al que fue trasladado para ser atendido de lesiones por arma blanca que se infligió tras cometer el crimen.

Carta completa de la madre del presunto autor de la muerte de Erika:

"La razón de no dirigirme hasta este momento es que como madre no he tenido valor, ni fuerzas para pediros perdón porque yo misma no me lo perdono.

Tanto yo como mi familia lamentamos profundamente los hechos sucedidos, que nunca pudimos imaginar y que nos acompañarán el resto de nuestras vidas... nuestra sociedad tiene procedimientos judiciales para castigar este terrible hecho, pero soy consciente de que nunca se podrá restituir el profundo daño causado a Erika y a su familia.

Pido perdón a la familia de Erika, siendo consciente del dolor inimaginable que están sufriendo, pues el que yo tengo tampoco se puede medir.

Entendería que la familia de Erika no acepte este perdón que pido expresamente. En un futuro, y si ellos me lo permiten, desearía poder pedir perdón personalmente a la familia de Erika, en la intimidad.

Atentamente, la madre de Igor".