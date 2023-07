Carlos Alsina: "Me tiene perplejo que en esta campaña electoral estemos siendo más fiscalizados los entrevistadores que los entrevistados"

Carlos Alsina, director de Más de Uno en Onda Cero, charla con Susanna Griso en Espejo Público como cada martes para desgranar los temas más importantes de la actualidad.

"Celebro que Puigdemont pierda la inmunidad porque es un eurodiputado fraude"

El periodista ha analizado la decisión de la justicia europea de negar la inmunidad a Carles Puigdemont. Puigdemont había dicho que se iba a pasear por Cataluña si se le confirmaba esta inmunidad. Señala Alsina que esta decisión demuestra que no siempre gana Puigdemont ni su abogado. "Lo celebro porque es un eurodiputado fraude. Se presenta a unas elecciones europeas, no por representar los intereses de la sociedad española que es la que vota. Lo que buscaba es el aforamiento, una situación de especial protección respecto del órgano judicial que es competente. Si perder la inmunidad significa que se ha destapado el engaño yo lo celebro", mantiene.

"El sorteo del cara a cara del 10J me emociona tanto como el de la Champions"

Alsina afronta emocionado, "como si fuera la Champions", el sorteo del cara a cara del 10J entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Lo primero que se va a sortear es quién llega primero porque los estrategas de los partidos entienden que eso también influye en el debate. El debate empieza a las 22.00 horas el próximo 10 de julio pero en Onda Cero tendrán prepartido a las 20.00 horas y después postpartido para comentar las intervenciones.

Al periodista le parece curioso que ante una misma entrevista los partidarios del PP y del PSOE no coincidan muchas veces entre ellos en la valoración. Cree Alsina que las opiniones sobre los debates reflejan la posición ideológica de quien emite esa opinión más que lo que realmente ha ocurrido.

"En esta campaña electoral los entrevistadores estamos siendo más fiscalizados que nunca"

"Lo de las entrevistas me tiene perplejo. Cómo en esta campaña electoral estamos siendo más fiscalizados los entrevistadores que el entrevistado. Se presta una atención desmedida a qué preguntamos o cuántas preguntas hacemos", señala.

Apunta Alsina que hace un programa de actualidad desde hace muchos años y todas las mañanas dice cómo ve la actualidad. "Hemos sido durante 4 años entrevistadores vetados por el presidente porque ha decidido que nuestras audiencias no le merecían mayor interés. En 4 años todas las entrevistas de radio se las había dado a un programa", destaca.

"Me parece estupendo que se cuenten cuántas preguntas hemos hecho y que se nos diga que no preguntamos por lo que realmente interesa a los ciudadanos. Pero hasta ahora esto no había pasado mucho Esta mañana en la tertulia recordábamos un precedente: el de Aznar negándole una entrevista a Iñaki Gabilondo. Algo que fue muy bien criticado en su momento. En aquel momento quien sufrió todas las críticas fue el presidente que no iba a hacer entrevistas".

"La culpa de que el presidente no haya venido a algunos programas no la tenemos los que hacemos los programas", sentencia.

"Sánchez hace un 'totum revolutum'"

Cree que en las comparecencias que hace Sánchez últimamente le escucha hacer un 'totum revolutum' entre los bulos, lo que se dice en Twitter, la línea editorial, lo que dicen los contertulios... y todo no es lo mismo. "Un bulo es un bulo, una mentira y todos los que estamos aquí procuramos no decir mentiras, él hace una mezcla de todo", apunta.