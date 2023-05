Carlos Alsina revela que Feijóo felicitó a García- Page por las elecciones mientras que Pedro Sánchez no le ha llamado

Carlos Alsina ha charlado con Susanna Griso sobre el adelanto electoral que ha anunciado Pedro Sánchez y que tendrá lugar el próximo 23 de julio. Cuenta que echó en falta que antes de hacer su anuncio Pedro Sánchez no felicitara al PP por su victoria en los comicios municipales y autonómicos del 28M.

El revalidado presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García- Page le ha contado a Susanna Griso que Sánchez no le ha llamado para felicitarle por la victoria pero el que sí le ha mandado un mensaje de felicitación ha sido Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, tal y como ha contado Alsina. "Esto forma parte de la cortesía dentro de los partidos políticos. Lo primero es dar enhorabuena al que ha ganado. Reconoces que quien ha ganado las elecciones ha tenido la confianza de los ciudadanos".

Cree que lo más interesante del anuncio de Sánchez es que el presidente del Gobierno reconoce implícitamente que a quien se le iba a hacer largo el camino hasta diciembre era a él mismo y no a Núñez Feijóo que es lo que hasta ahora venía diciendo su equipo.

Mantiene el de Onda Cero que todos los cálculos electorales del PSOE se han demostrado fallidos. "No sé por qué le seguimos dando tanto valor a los cálculos. Los estrategas electorales de la Moncloa no brillan por su capacidad de acierto y todo lo que tengan pensado que va a pasar el día 23. Saben que no pueden ganarla y su máxima aspiración es que la suma no le dé a Feijóo y puedan reeditar un pacto 'Frankenstein'".

"Hacer las litas en las negociaciones de Sumar y Unidas Podemos va a ser un Sudoku"

Alsina da por hecho el acuerdo entre Sumar y Unidas Podemos y señala que después de la negociación tendrán que hacer listas. "Hacer listas será un Sudoku y veremos el día 23 qué efecto electoral tendrá esto", mantiene.