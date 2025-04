Carlos Alsina, sobre su comentada pregunta sobre fraude fiscal a Isabel Díaz Ayuso: "Sentí la obligación de plantear este asunto"

El director y presentador de Más de Uno, Carlos Alsina, ha analizado en Espejo Público, la repercusión que tuvo su pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso sobre el fraude fiscal. En un momento dado de la conversación Ayuso le preguntó directamente si se estaba refiriendo a ella y a su pareja Alberto González Amador en su cuestión. Confirma Alsina que en ese caso la pregunta iba dirigida a ella y se produjo en un momento en el que cambiaban de asunto en la conversación y entraban en un tema que era más incómodo para ella.

Reconoce el periodista que no ha dejado de leer noticias sobre este tema y acerca de las supuestas tácticas de los entrevistadores y cómo plantean las cuestiones. Sobre la preparación de las entrevistas afirma que aunque hay cierta planificación, luego es impredecible saber por dónde sale la entrevista. El orden de los temas no los decide hasta que el invitado se sienta en frente de él y las preguntas dos minutos antes de comenzar la entrevista. En el caso de Ayuso recuerda que ese día empezaron hablando de la hora a la que ambos se habían levantado.

"Yo le agradezco a Díaz Ayuso que viniera, llevaba varios meses sin venir al programa, por eso sentía la obligación de plantearle el asunto de González Amador porque en todo este año no había tenido una conversación con Díaz Ayuso", afirma.

Alsina, sobre el reproche de Montero al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, arremetía contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber absuelto al ex jugador del FC Barcelona Dani Alves de un delito de agresión sexual. Alsina señala que todas las personalidades que hablan a diario "meten la pata con frecuencia". No sabe si metió la pata sin querer o queriendo pero "lo que ha dicho no tiene un pase" y destaca que no ha encontrado una columna de opinión que aplauda lo que ella ha dicho.

"Creo que es obvio que lo que dijo no tiene un pase y lo más inteligente es corregir lo que has dicho. La presunción de inocencia no es cualquier cosa porque el nuestro es un sistema garantista y si se le da tanta importancia a la presunción de inocencia es porque llegada la decisión que tenga que tomar un tribunal entra la posibilidad de estar condenando injustamente a un inocente o la de exonerar a un culpable; se elije lo segundo porque siempre va en beneficio de la persona inocente".

Cree el periodista además que el sistema huye de las condenas injustas y lo peor para un juez es haber metido en prisión a alguien que no tenía culpa alguna.

Par Alsina lo que dijo es un disparate y una falta de respeto al trabajo de las demás juezas aunque se puede discrepar. Cree que las magistradas han puesto lo mejor de su conocimiento para intentar llegar a la sentencia más justa posible. Está seguro de que a las juezas les habrá costado, el Tribunal ha entendido que el testimonio no es prueba objetable para llegar a una condena y se puede discutir pero "hay que poner por delante el trabajo que habrá hecho este tribunal".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.