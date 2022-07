La cantante Karina sufre un golpe de calor: "Me pesaban las piernas y no podía andar"

Karina ha sufrido en primer persona los efectos del calor extremo que están dejando las elevadas temperaturas que registra estos días la Península. La artista ha sufrido un golpe de calor. El episodio se produjo cuando Karina salió de casa en las horas centrales del día para hacer unos recados. En un momento dado comenzó a sentirse muy cansada. Las piernas le pesaban, tenía una gran sensación de flojera y decidió sentarse para descansar.

Karina se estuvo abanicando pero viendo que su estado de salud no mejoraba decidió acudir al centro de salud que hay junto a su domicilio. Estuvo en el centro durante una hora, le dieron agua fresca y le bajó la temperatura. Los médicos le indicaron que volviera a casa y que pusiera el aire acondicionado a unos 23 grados. Señala Karina que afortunadamente no perdió el conocimiento en ningún momento porque de otro modo, no podría estar contándolo: "Uno tiene una buena mochila de años", bromeaba.

"Comencé a sentir una sensación de flojera, no podía ni andar y me senté en un banco"

La semana pasada han muerto más de 360 personas por las altas temperaturas. Cuenta Karina que el aumento súbito de la temperatura genera una sensación similar a la de la fiebre. Tras este desagradable episodio Karina se refrescó brazos, manos y muñecas.

En cuanto llegó a casa se dio una ducha de agua tibia. "Hay que tener mucho cuidado, hidratarse muchísimo y beber mucha agua", recomienda Karina.