Cancelan el espectáculo de Rafael Amargo el día de su estreno

Cancelan el espectáculo del bailaor Rafael Amargo, 'The Beautiful Dream of Life', y que iba comenzar este jueves en el Teatro Marquina de Madrid. El espectáculo ha sido cancelado horas después de que Espejo Público emitiera la entrevista que le ha realizado nuestro compañero Diego Revuelta.

Amargo defendió este jueves su inocencia y aseguró que en este caso hay "dos manos negras" y sin andarse por las ramas señalaba: "Cuando esta investigación empieza sé a ciencia cierta que es cerrando otra a cambio".

El bailaor no mostró reparo en ser más concreto en sus sospechas: "Yo no me escondo, esto es un tema político, un encaprichamiento de ciertas personas". Preguntado por si tiene miedo de acabar en prisión contestó: "No, porque no he hecho nada" aunque matiza "sí, porque si llevan 200 testigos falsos"

A punto de estrenar su obra 'Yerma', en diciembre en 2020, el bailarín fue detenido en una operación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas; en su casa de Madrid se hallaron, según fuentes policiales, 60 gramos de metanfetamina y 20 gramos de ketamina aunque él argumentó que era para consumo personal.

El bailaor está a la espera de que se fije una fecha para le juicio, en el que la Fiscalía de Madrid le pide nueve años de prisión por un delito contra la salud pública, al considerar que vendió drogas en su propio domicilio a terceras personas de manera "persistente" a cambio de dinero.

La obra cuenta la historia de un artista que consigue muy rápido el éxito, con él viene el dinero, el derroche, el delirio, las mujeres, la droga y el alcohol.