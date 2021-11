Los camioneros advierten ante la huelga de Navidad: "Hemos tocado fondo y así no seguimos"

José Díaz es camionero y cree que los impuestos recaudatorios se ceban con el sector. Según la viñeta europea los camioneros van a pagar 435 euros anuales, pero dejarían de pagar los peajes que ya se han eliminado. Díaz aprueba que se recaude dinero para el Gobierno de España. Sin embargo, no entiende por qué no hacen lo mismo que en el resto de Europa. "¿Por qué no pagan los que vienen de fuera y no los que estamos dentro que es con nuestros impuestos con lo que se ha hecho eso? Los que vienen de fuera se aprovechan de nuestras infraestructuras y no aportan nada", reclama.

Explica el economista Daniel Lacalle que en otros países hay un canon que se paga por los ciudadanos del país y el tráfico externo. "Los camioneros ven que les pasan el cobro directo y lo demás está incluido en los impuestos de cada país y está pasado de otra manera. Es cierto que en España ya pagamos por las carreteras. En el presupuesto de fomento existe una cantidad en línea con la media de la Unión Europea. Los camioneros tienen toda la razón porque se le pasan todos los costes pero no tienen ningún beneficio. El 40% del sector está en quiebra técnica y ahora les pasan un coste adicional a uno que ya pagan".

Por su parte, Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER la patronal del transporte, determina que no faltan transportistas sino sueldos dignos. "Si en el paro hay 10.000 personas y hay 34.000 más demandantes de empleo pero las empresa no encuentran a quien se suba a un camión es porque requiere unos riesgos y una remuneración que no compensa para nada". Expone que en 2008 un transportista internacional estaba en 3.000 y 4.000 euros de sueldo y hoy en día cobra 1.500 y 2.000 euros "y de ahí se tiene que comer".

Lamenta que las empresas no puedan pagar ya que están sometidos a unos precios de transportes que están por debajo en coste casi en un 45%. Asegura que desde el Gobierno les amenazan con globos sondas a pesar del compromiso con el sector para no modificar ni los peajes ni la subida del combustible o aumento de pesos y dimensiones sin consenso con el sector. "Ahora dan por hecho que eso se va a producir sin haber hablado nada con el sector", señala.

Villaescusa asegura que "la situación es límite" y señala que han tocado fondo y no se puede continuar de esa forma. Advierte que un parche no soluciona nada y pide reformas estructurales que se sientan en el sector.

Puedes ver qué reclaman los camioneros al Gobierno en los paros que anuncian para Navidad en Espejo Público a través de Atresplayer.