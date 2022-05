El camionero que encontró a la menor violada en Igualada: "Le sangraba la oreja y había dos charcos de sangre"

Este martes ha declarado la menor brutalmente agredida en Igualada la madrugada de la noche de Halloween de 2021. La joven fue abordada a la salida de una discoteca y sufrió una brutal agresión que a punto estuvo de acabar con su vida. La víctima no recuerda nada de lo sucedido desde que sale de la discoteca hasta el día 11 de noviembre

"En su declaración la menor ha estado arropada por los Mossos y un equipo de psicólogos"

La víctima muestra un gran lapsus de memoria debido al shock que le produjo la agresión y al fuerte golpe en la cabeza que recibió. Ha declarado por videoconferencia desde otro juzgado para no tener que trasladarse. En todo momento la menor ha estado arropada por los Mossos y un equipo de psicólogos. En sala estaba el investigado, detenido el pasado 21 de abril tras varios meses de investigación. Entre víctima y agresor no ha habido contacto visual. Testigos presenciales aseguran que no han advertido signos de arrepentimiento en el acusado.

Este lunes declaraba la novia del investigado en el momento en que se produjo la agresión. Dijo que esta persona era muy agresiva cuando bebía y de su declaración se deduce que ella también habría sufrido agresión sexual por parte de este individuo.

"El camionero que la encontró llegó a pensar que se trataba de un maniquí"

El padre de la víctima ha agradecido al camionero que encontró el cuerpo de la víctima que la auxiliara. Fue la persona que halló su cuerpo tendido en el asfalto y llamó a los servicios de emergencia. Precisamente esta semana este camionero ha declarado esta semana. Asegura que el cuerpo de la mujer estaba tan deteriorado que llegó a pensar que se trataba de un maniquí. "Me pareció ver un maniquí en el suelo. Allí estaba la niña, no sabía nada que hacer

Cuando llegó, cuenta este testigo, que vio que la joven estaba desnuda en cintura para abajo y con el top roto, en posición fetal y temblando. La tapó con su chaqueta, la víctima no paraba de temblar y le dijo que no tardaría en llegar una ambulancia. Asegura que tenía sangre en la oreja y 2 charcos de sangre junto a ella.