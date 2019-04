Desvelamos las pésimas condiciones de las trabajadoras del calzado en Elche

Las aparadoras realizan una parte importante en la confección del calzado. Se trata de coser y pegar los parches de cuero para luego darle forma a los zapatos. Lo realizan principalmente mujeres, en su propia casa y sin ningún tipo de contrato laboral. Casi todas estas mujeres trabajan para empresas españolas. "Trabajo para quien me trae faena. Lo llevo haciendo toda la vida", asegura una de esas trabajadoras. Es consciente de que no tendrán jubilación y que es algo muy habitual en Elche. "Si no lo hago yo, hay 25 que lo hacen", dice.

Laura, una ex aparadora reconoce en Espejo Público que se trata de una práctica muy extendida en toda la comarca de Elche. Por su parte, los fabricantes admiten que no saben si los talleres que ellos contratan cometen alguna ilegalidad con sus trabajadores.

Algunos de esos talleres trabajan con nocturnidad y alevosía. Raúl García ha acompañado a la policía en una redada de un taller clandestino. "Solo podemos actuar si hay una denuncia de por medio", aseguran los agentes. Las condiciones en las que estas personas trabajan son infrahumanas.