Asistimos a la labores de búsqueda del arma del crimen de la viuda negra de Langreo

A Iván le mataron de dos disparos, uno en la cabeza y otro en el tórax. Aunque en un primer momento su novia lloró su muerte, tiempo después la investigación señaló a la pareja de la víctima, Marta, y su amante como autores del crimen. Finalmente el amante de Marta confesó el asesinato y aseguró que arrojó el arma homicida a través de un puente al río Nalón. 'Espejo Público' ha asistido a la búsqueda del arma homicida de un operativo de buzos de Policía Nacional.

El inspector Pelayo, jefe de la investigación, ha relatado a 'Espejo Público' que las lluvias de los últimos días dificultarán el trabajo de búsqueda.

El hermano de la víctima, Jonathan, confía en que se encuentre el arma del crimen. Le parece aberrante la versión del presunto asesino que asegura que la pistola con la que disparó era de la víctima y los tiros fueron fruto de un forcejeo entre ambos. "Estamos alucinando con esas mentiras, mi hermano no anduvo con armas en la vida", señala. Asegura que no se explica la motivación del asesinato. "Desde que pasó todo esto no dejo de preguntármelo, no descanso bien por las noches", señala.