Se busca a 'Chenoa', una vendedora de la Once desaparecida en Albacete

A Maribel se la conoce en Albacete como 'Chenoa' y desapareció el pasado jueves. Se descarta el robo de la recaudación. Ella es vendedora de cupones de la once. Una de las primeras hipótesis fue esa pero parece que ingreso el dinero de la recaudación de la semana a las 14:00 horas del día de su desaparición.

La policía trabaja contrarreloj para localizar a Maribel, la lotera de Albacete a la que todo el mundo conoce en la ciudad. Pilar es compañera de Maribel y trabaja también en un kiosko de lotería. "Nos quedamos con vacío y una sensación de impotencia porque estas cosas en Albacete no pasan. Maribel es amiga de todo el mundo, siempre va saludando".

El programa Espejo Público ha hablado con Carlos Javier Hernández, delegado territorial de la Once en Castilla-La Mancha. "Estamos muy preocupados por nuestra compañera. Además de ser una compañera querida entre sus vecinos y amigos, en la once es una persona que participa mucho en la vida institucional. Siempre está acompañando a la gente de la Once".

El delegado de la Once en Castilla-La Mancha ha confirmado que Maribel ingresó la recaudación de la semana. "Cada vez hay menos efectivo, las cantidades son menores así que se disminuyen los riesgos. No nos gustan hacer conjeturas e hipótesis. Nos extraña que alguien quisiera hacerle daño. Es una persona querida en Albacete. Siempre tenía esa sonrisa, esa broma una persona que caía bien a todo el mundo".

