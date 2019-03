La bronca de Susanna Griso a Cristina Seguí: "Te voy e retirar el móvil para que no escribas esos tuits en directo"

Susanna Griso ha recriminado a la periodista de 'OK Diario' Cristina Seguí que hiciera uso de su teléfono móvil en directo. Seguí publicaba un tuit estando en el plató en el que acusaba a Celia Villalobos de haberla llamado tonta. "La señora Celia Villalobos me llama tonta en directo en 'Espejo Público', obviaré lo que me ha dicho fuera de cámara tras recordar yo cómo Rivera exigía primarias al PP. "Del PP hablo yo". Qué losa se quitó de encima Pablo Casado", señalaba.

Villalobos negaba el extremo y aseguraba que en ningún momento había llamado tonta a la periodista. "No me quiero enfrentar a nadie porque siempre he pensado que lo que más le puede gustar a un hombre son dos mujeres enfrentándose y no entro a su juego", espetaba la del PP.